Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı - Son Dakika
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Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

07.05.2022 23:55

Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı Van'da kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapatılan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi binek araç geçişine açılırken, ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Van- Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

VAN - Van'da kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapatılan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi binek araç geçişine açılırken, ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Başkale ilçesinde etkisini sürdüren şiddetli kar yağışından dolayı görüş mesafesinin sıfıra indiği Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 18.45'te ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından güzergah tekrar binek araçlara 21: 40'da açılırken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Yol kapanınca ağır tonajlı araçlar yol üzerindeki dinlenme tesisine park edildi.

Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı
Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı
Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı
Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van-Hakkari karayolu binek araçlara açıldı - Son Dakika


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