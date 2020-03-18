Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

7 saat önce

Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Van- Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

VAN - Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Van-Hakkari karayolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı ve tipi nedeniyle öğle saatlerinde ulaşıma kapanmıştı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri de yolu kapatarak geçişleri durdurmuştu. Yağışların etkisini kaybetmesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan çalışmalar sonucu kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Van-Hakkari karayolu ulaşıma açıldı

Hakkari, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:38 Kaynak: İHA

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