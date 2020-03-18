Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van- Hakkari karayolu etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.



Bölge genelinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi, kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Bazı araçlar zirvede mahsur kalırken, jandarma ekipleri yolu kapatarak geçişleri durdurdu. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatırken, yağış ise etkisini sürdürüyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'ın güneyi, Bitlis, Muş ve Hakkari'de zaman zaman kuvvetli sağanak ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. - VAN