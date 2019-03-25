Son Dakika Haberleri: Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düşmesi

Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düşmesi

55 dakika önce

Van-Hakkari karayolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerde bekleyen araçları cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düşmesi, System.String[]
Van- Hakkari karayolu üzerinde mahsur kalan vatandaşlar, mahsur kaldıkları yerde bekleyen araçları cep telefonları ile çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı. Yaklaşık 300 aracın 4 saat yolda mahsur kalması vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Saat 10.00'dan itibaren geçitte mahsur kalan vatandaşlar tipinin şiddeti nedeniyle dışarı bile çıkamadıklarını belirterek, "Araçlarımızda mahsur bir şekilde saatlerdir bekliyoruz. Bazı araçlarda hasta olan vatandaşlar var. Çığ indi bir minibüs çığ altında kaldığını biliyoruz. Kaç kişi var bilmiyoruz ama yaklaşık 15 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Görüş mesafesi çok kısıtlı." dediler.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Van, Hakkari, Güncel
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