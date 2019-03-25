Son Dakika Haberleri: Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü

Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü

47 dakika önce

Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu bir araç kar yığınları altında kalırken, onlarca araç ve yolcu ise bölgede mahsur kaldı.

Van-Hakkari Karayoluna Çığ Düştü, System.String[]
Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu bir araç kar yığınları altında kalırken, onlarca araç ve yolcu ise bölgede mahsur kaldı. Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde zincirsiz seyreden tırların kayması sonucu onlarca araç yolda kalırken, aniden düşen çığ ise büyük korkuya neden oldu. İlk belirlemelere göre bir araç çığ altında kalırken, bir araç ise yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle mahsur kalanlar zor anlar yaşarken, çığ altında ise kimsenin kalmadığı öğrenildi. Onlarca araç ve yolcunun mahsur kaldığı yolda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 6 iş makinesiyle çalışmalarını yürütüyor.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

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