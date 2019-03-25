Van-Hakkari Karayolunda 'Çığ Düştü' İhbarı (1)

Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.

VAN- Hakkari karayolunun 90'ıncı kilometresinde çığ düştüğü ve bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama- kurtarma ekipleri sevk edildi.



Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan, yaklaşık 3 bin rakımlı Güzeldere mevkiinde çığ düştüğü ve altında araçların kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Karayolu, 60'ıncı kilometreden itibaren trafiğe kapatıldı.



Ekipler, çığın düştüğü sanılan karayolunun Güzeldere mevkiine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken, araçların ilerleyemediği ve bu yüzden ekiplerin yürüyerek bölgeye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.



Bu arada kurtarma ekipleri, yol üzerine mahsur kalan 3 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınlar, ambulansla Van'a sevk edildi. - Van

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