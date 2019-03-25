Son Dakika Haberleri: Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü, Mahsur Kalanlar Kutarıldı (3)

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü, Mahsur Kalanlar Kutarıldı (3)

58 dakika önce

VALI BİLMEZ: ÇIĞ ALTINDA KALAN 16 KIŞİ KURTARILDIVan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde iki noktaya çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan araçlardan kurtarılan ve kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi...

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü, Mahsur Kalanlar Kutarıldı (3), System.String[]
VALI BİLMEZ: ÇIĞ ALTINDA KALAN 16 KIŞİ  KURTARILDI

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde iki noktaya çığ düşmesi sonucu kapanan yolda mahsur kalan araçlardan kurtarılan ve kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Vali Bilmez, Güzeldere Mahallesi 32 virajlar bölgesinde iki noktaya çığ düştüğü, bu sırada yolda hareket halinde olan 16 yolcunun bulunduğu minibüsün çığ altında kaldığını, 2 aracın da savrulduğunu belirtti. Vali Bilmez, "Olay sonrası bölgeye jandarma, AFAD, Karayolları, UMKE ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çığ altında kalan minibüs, 16 yolcusu ve yoldan savrulan araçları kurtardı. Güzeldere mevkisinde yoğun tipi ve yağış devam ediyor. Hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi. Şu an bütün ekiplerimiz olay yerinde, yoğun bir şekilde çalışıyor. Yolun büyük bir kısmı temizlendi. Yol kısa sürede ulaşıma açılacak" dedi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:17 Kaynak: DHA

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