Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü-3 - Son Dakika

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Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü-3
7 saat önce
Van-Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü-3 (yol açıldı)
Van- Hakkari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü-3 (yol açıldı)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:03 Kaynak: DHA
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