Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 485 yerleşim biriminin yolu kapandı - Son Dakika

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 485 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentteki 118 mahallenin yolu kapandı.

Dünden bu yana 98 mahalle yolunu açan ekipler, diğer yerleşim birimlerine ulaşımın sağlanması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 30 köy ve mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 169 köye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar, karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

Belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kaldırım temizleme ve kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis

Bitlis'te olumsuz hava koşullarından dolayı 168 köy yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını söyledi.