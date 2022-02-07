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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

07.02.2022 12:06
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde kar ve tipi dolayısıyla 32 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri cadde ve kaldırımları temizliyor.

Olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü Hakkari'de 7, Bitlis'te 12, Muş'ta da 2 köy ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle Muş Ovası'ndaki ağaçlarda kırağı oluştu.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 53 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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