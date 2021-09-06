Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van'daki tören, Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde 310 bin öğrenci ve 19 bin öğretmenin dersbaşı yaptığını söyledi.

Aldıkları tedbirler sayesinde eğitim öğretimin sorunsuz başladığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"İlimizde 19 bin öğrencinin de açık öğretim dersleri başladı. Velilerimizin, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin aşı konusunda gösterdiği duyarlılık sayesinde yüz yüze eğitimi tamamıyla gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hayatın normale dönmesi, çocuklarımız ve esnafımız için lütfen aşı olalım. Çocuklarımız yüz yüze eğitim görme şansını inşallah bu sene yakalayacak. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gerekli tüm hazırlıkları yaptı."

Törene, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Hakkari

Hakkari'de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, öğrencilerle sohbet etti. Kentteki bazı okullarda öğretmenler için yenilenen odaların "hayırlı olması" temennisinde bulunan Akbıyık, öğretmenlerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile sınıfları gezen Akbıyık, öğrencilere kitap dağıtarak eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bitlis ve Muş

Bitlis'te de öğrenciler, yeniden okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, AA muhabirine, kent genelindeki 742 okulda 6 bin 742 öğretmen ve 89 bin 412 öğrenciyle eğitim öğretime başladıklarını söyledi.

Tüm okullarda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"El ve yüzey dezenfektanı, maske dağıtımı yaptık. Hijyen kurallarına uyuyoruz. İlimizin en büyük avantajı sınıflardaki öğrenci sayısının düşük olmasıdır. Temel eğitimde 18, kırsalda ise bu sayı 9'a bile düşüyor. Böyle olunca sınıflardaki sosyal mesafeyi de koruyoruz. Buna rağmen tedbirlerimizi uyguluyoruz. Bakanlığımızın salgın döneminde alınması gereken tedbirlerle ilgili gönderdiği genelgelerdeki tüm hükümler bugün itibarıyla okullarımızda uygulanıyor. Bu sabah 3 okulu gezdim. Okulların koridorlarında, sınıflarında dezenfektan ve maskeler var."

Muş'ta da eğitim öğretim yılının başlamasıyla 672 okulda 114 bin 101 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.