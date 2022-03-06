Van, Hakkari ve Bitlis'te 125 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Bitlis'te 125 yerleşimin yolu kardan kapandı

06.03.2022 10:34
Van, Hakkari ve Bitlis'te 125 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 125 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 80 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Bahçesaray kara yolunda yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari'de 15, Bitlis'te de 30 köy ve mezraya ulaşılamıyor.

Ekiplerin yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hakkari, Bitlis, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Bitlis'te 125 yerleşimin yolu kardan kapandı - Son Dakika


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