Van, Hakkari ve Bitlis'te 231 yerleşim yeri yolu kapandı - Son Dakika
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Van, Hakkari ve Bitlis'te 231 yerleşim yeri yolu kapandı

10.03.2022 11:21
Van, Hakkari ve Bitlis'te 231 yerleşim yeri yolu kapandı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VAN, Hakkari ve Bitlis'te, kar yağışı nedeniyle 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı mahalle ve mezra yollarının yeniden açılması için aralıksız çalışıyor.

Van'da etkili olan kar yağışının ardından 38 mahalle ve 80 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kardan kapanan mahalle ve mezra yollarını yeniden açmak için çalışma başlattı.

Bitlis'te de birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 35 köy yolu, Hakkari'de ise 19 köy ve 59 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yol açma çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

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Hakkari, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Bitlis'te 231 yerleşim yeri yolu kapandı - Son Dakika


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