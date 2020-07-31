Van, Hakkari ve Bitlis'te 47 kişi, kurban keserken yaralandı - Son Dakika

Öte yandan Hakkari ve Bitlis'te de 3'er kişi kurbanlık keserken yaralandı. Yaralılara hastanelerde ayakta müdahale edildi.

VAN, Hakkari ve Bitlis 'te kurban kesimi sırasında kesici alet ve hayvanların darbeleriyle yaralanan 47 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:18

Kaynak: DHA

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