Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Hakkari ve Bitlis'te 56 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Hakkari

Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün kapanan 53 yerleşim birimi yolundan 40'ını açan İl Özel İdaresi ekipleri, diğer yolların açılması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, Bitlis'te etkili olan kardan dolayı 6 yerleşim yerine ulaşımın sağlanamadığını kaydetti.

Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Muş

Muş'ta sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Muş-Bitlis kara yolunda kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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