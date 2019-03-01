Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı

VAN, Hakkari ve Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 693 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VAN, Hakkari ve Bitlis'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 693 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



Bölgede 2 gündür etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Van ve ilçelerine bağlı 220 mahalle ile 233 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari'de de yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Ulaşımda aksamalara neden olan kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 9 köy, 28 mezra, Yüksekova ilçesinde 4 köy, 16 mezra, Şemdinli ilçesinde de 5 köy ve 22 mezra olmak üzere toplam 18 köy ve 66 mezra yolu ulaşıma kapandı.



BİTLİS KARA GÖMÜLDÜ



Kar yağışının en etkili olduğu kentlerden biri olan Bitlis'te ise 2 gündür süren yağış ile birlikte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Araçların kara gömüldüğü kentte 156 köy yolu ulaşıma kapandı.



Bölgede, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - Bitlis

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