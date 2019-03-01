Son Dakika Haberleri: Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı-Bitlis

Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı-Bitlis

5 dakika önce

Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı-BİTLİS(Tür: Yurt)

Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı-Bitlis, System.String[]
Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı-BİTLİS

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:32 Kaynak: DHA

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