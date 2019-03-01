Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı-Bitlis
5 dakika önce
Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı-BİTLİS(Tür: Yurt)
Van, Hakkari ve Bitlis'te 693 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı-BİTLİS
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:32 Kaynak: DHA
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı
Elon Musk Sözünü Tuttu! Uygun Fiyatlı Tesla Model 3 Satışa Çıktı
Çiğ Köfteci, İki Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklandı
Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun Vaadini Eleştirdi: Kimin Parasıyla Yapıyorsun?