Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 14 köy ve 39 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 53 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de merkez ve ara sokaklardaki karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Bitlis

Bitlis merkez ve ilçelerinde kardan dolayı ulaşıma kapanan 4 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açılmaya çalışılıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir kapalı olan Hizan ilçesine bağlı Aladana köyü Yedikardeş mezrası yolunu özverili çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Aladana köyü muhtarı Medeni Göl, köyün yüksek rakımda olduğunu ve bu yüzden fazla yağış aldığını belirterek, yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kentte kapalı tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını söyledi.

Yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirten Rençber, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.