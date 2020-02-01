Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika

Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

7 saat önce

VAN, Hakkari ve Bitlis'te dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı, System.String[]
VAN, Hakkari ve Bitlis'te dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Van'da 337, Bitlis'te 600, Hakkari'de ise 303 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, dün akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı yapılar ve araçların adeta kara gömüldü. Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi, Hakkari'de 60, Van'da ise 20 santimetreyi buldu. Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Van'da 127 mahalle ile 210 mezra, Hakkari'de 91 köy ve 212 mezra, Bitlis'te ise 307 köy ve 293 mezranın yolu ulaşıma kapandı.Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile Bitlis ve Hakkari'de belediye ve İl Özel İdarelerine bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.


- Bitlis
Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Van'a 20 katrilyon harcadık" diyen Erdoğan'a yanıt: Neden 644 insan ölmeden önce harcamadın?
Oğuzhan Özyakup, Van Persie'den özür dilediğini açıkladı Sokakta yaşayan yaşlı adama belediye sahip çıktı Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 18:36:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van, Hakkari ve Bitlis'te bin 240 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]