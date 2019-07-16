Van, Hakkari ve Bitlis'te binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andı

Van, Hakkari ve Bitlis'te binlerce kişi 15 Temmuz şehitlerini andıVAN, Hakkari ve Bitlis'te düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini anma yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Van'da ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşe katılan binlerce kişi tekbirler getirip, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", 'Her Şey vatan için" sloganları attı.Van'da 15 Temmuz şehitlerini anma yürüyüşü, Kurtuluş Parkında başladı. Parkta bir araya gelen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu şehit olanları anmak için yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahının en önünde trafik polisleri, hemen arkasında özel hareket ve çevik kuvvet polisleri kalabalığın etrafında adete etten duvar ördü.'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜMMEZ' SLOGANLARI ATILDIYürüyüşe Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki protokol üyeleri ve binlerce Vanlı katıldı. Kalabalık,tekbirler getirip "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", 'Her Şey vatan için" sloganları attı.Fevzi Çakmak Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesine, oradan da Beşyol Meydanına kadar yürüyen kabalalık, oluşturulan 2 ayrı güvenlik barikatından geçtikten sonra alana alındı.Kalabalık, cep telefon ışıklarını yakıp, şehitleri andı.Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, 15 Temmuz Şehitlerinin ruhları için Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edindi.Yapılan duaların ardından ezan-ı şerif ve ilahiler okundu.Programa katılan kalabalık, Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı konuşma sinevizyonda izledi. Program, gece geç saatlerine kadar sürdü.HAKKARİ'DEKİ YÜRÜYÜŞE BİNLERCE KİŞİ KATILDIHakkari'deki Şehitleri Anma yürüyüşü, Pehlivan Mahallesi'nde bulunan Hastane kavşağına başladı. Burada bir araya gelen kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirip Valilik binasının önüne kadar yürüdü. Yürüyüşe Hakkari Valisi İdrik Akbıyık, kentteki protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz'da FETÖ'nün planının halkın iradesiyle püskürtülüp, engellendiğini söyledi. Vali Akbıyık,"15 Temmuz'da ve terörle mücadele operasyonlarımızda hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu uğurda evlatlarını, yakınlarını şehit veren bütün ailelerimize Kur'an-ı Kerim'in 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Lakin siz bilmezsiniz.O emri ve müjdesini söylemek istiyorum. Bu bizim en büyük teselli kaynağımızdır. Terörle mücadele kapsamında sınırlarımız içinde ve dışında çok büyük mücadeleler veriyoruz, büyük başarılar elde ediyoruz. Devlet ve Millet olarak varlığımıza yönelen tehditler ve saldırılar karşısında bu mücadelelere mecbur kalıyoruz.15 Temmuz'da, Türkiye'yi bölme ve iç savaş çıkarma hevesindeki dış güçlerin ve işbirlikçilerinin 'millet duvarına çarptığı tarihtir."dedi.Konuşmanın ardından, 15 Temmuz'da yaşananlar, sinevizyon eşliğinde izlendi. Hakari'deki program, İl Müftülüğünün talimatıyla kent merkezindeki camilerde sala okunmasıyla son buldu.BİTLİSLİLER, ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜDÜBitlis'te de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ? dolayısıyla düzenlenen meşaleli yürüyüşte ise, gençler 300 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.Yürüyüşe Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve istiklar marşının okunmasının ardından, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti okunup dualar edindi.Bitlis Valisi Oktay Çağatay, hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları rahmetle andıklarını belirterek," Bundan tam 3 yıl önce bu saatlerde televizyonlarda bir görüntü dönmeye başladı. Boğaz Köprüsü, Atatürk Havaalanı, karayolları ve bazı medya organları işgal edilmiş bir şeyler dönüyordu. Herkeste bir şaşkınlık vardı. Üzerine asker üniforması giymiş, FETÖ'cü teröristler, milletin hakiki mallarını işgal etmeye başlıyorlar. Bu belki de tarihimizde gördüğümüz en kahpe kalkışmanın en başında geliyordu. Bu millet boğazından çoluğunun çocuğunun rızkından, ekmeğinden aşından kesmiş, bunlar üzerine giysin diye üniforma almış. Milletinin namusunu, çoluğunu çocuğunu korusun diye bunlara silahlar almıştı. Bunlar bu üniformalarla bu silahları ellerine alıp bu millete çevirmişlerdir. Ama bir şeyi unutuyorlar. Bu millet, istiklalini, istikbalini, özgürlüğünü, demokrasisini ve liderinin yolundan ayrılmıyordu. Allah'a şükürler olsun ferasetli ve basiretli milletimiz liderinin çağrısıyla yüz binlerce insan sokaklara döküldü, meydanlara döküldü. Gövdesini mermilere, tanklara siper ederek, kendisini feda ederek, bugün burada bir arada olmamıza vesile oldu." diye konuştu. Konuşmanın ardından, düzenlenen etkinlikler kapsamında çeşitli dallarda dereceyşe girenlere ödüller verildi.Program, kent merkezindeki bütün camilerde aynı anda okunan sala ile son buldu.