Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı - Son Dakika

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı

6 saat önce

VAN, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı, System.String[]
VAN, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456  mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari'de 50 santimetre, Bitlis'te ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle Van'da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari'de 56 köy169 mezra, Bitlis'te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.

Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor.


- Hakkari
Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:55 Kaynak: DHA
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