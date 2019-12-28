Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı - Son Dakika

Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı

6 saat önce

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadıVan, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yolları kapadı

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. 456 mahalle, köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi yüzünden yol açma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

Bölgede 2 gündür etkili olan kar yağışı Van, Hakkari ve Bitlis'te hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı Van'ın yüksek kesimlerinde 30, Hakkari'de 50 santimetre, Bitlis'te ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle Van'da 81 mahalle 135 mezra, Hakkari'de 56 köy169 mezra, Bitlis'te ise 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte Van- Gürpınar karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karapet geçidinde sürücüler zor zanlar yaşandı.

Kapalı yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ile Hakkari ve Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
(ÖZEL) Uçak kazasından sağ kurtulmuştu, 25 yıl sonra o kazayı anlattı Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
16:56 Babasının öldürdüğü Tuğba, toprağa verildi - Son Dakika
16:56 Güdüllü öğrencilerin başarısı - Son Dakika
16:56 İzmir'de de maraton koşusu düzenlenecek - Son Dakika
16:52 Başkan Kibar: "Fatsa'nın hizmetlerle anıldığı bir 5 yıl geçireceğiz" - Son Dakika
16:51 Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Son Dakika
16:50 Başakşehirliler "Kapan" filmini yönetmen Seyid Çolak'la izledi - Son Dakika
16:17 Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 16:57:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van, hakkari ve bitlis'te kar yolları kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]