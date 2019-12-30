Van, Hakkari ve Bitlis'te karla yoğun mücadele - Son Dakika

VAN, Hakkari ve Bitlis 'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan toplam 62 köy, mezra ve mahalle yolunun açılması için karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te, 3 gündür aralıklarla yağan karın ardından bugün güneşli hava etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan birçok köy, mezra ve mahalle yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açılırken, kapalı kalan yolların açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Van'da kardan kapanan 1 mahalle ve 17 mezra, Bitlis'te 33 köy, Hakkari'de 3 köy ile 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma yürütüyor.

- Bitlis