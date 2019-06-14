Son Dakika Haberleri: Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı
Son Dakika Güncel Haber

Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı

2 saat önce

Van'ın Çatak ilçesinde karne töreni düzenlendiSevgi Anaokulu ve Hürriyet Ortaokulunda düzenlenen programda Kaymakam Hamza Türkmen, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, tatili dolu dolu geçirmelerini istedi.

Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı, System.String[]
Van'ın Çatak ilçesinde karne töreni düzenlendi
Sevgi Anaokulu ve Hürriyet Ortaokulunda düzenlenen programda Kaymakam Hamza Türkmen, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, tatili dolu dolu geçirmelerini istedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş da yorucu bir eğitim öğretim yılının ardından öğrencilere karnelerini verdiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri verildi.
Saray ilçesinde de Kaymakam Mehmet Halis Aydın, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne törenine katılan Aydın, öğrencilerle sohbet ettikten sonra onlara çeşitli hediyeler verdi.
Aydın, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Hakkari
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğrenci-polis ilişkisini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere karne hediyesi verdi.

Polis ekiplerinin eğitime yönelik destek ve teşvik etkinlikleri devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Vali Derviş Yalım ve TOBB İlk Okulunda karne dağıtım törenlerine katıldı.
Karne hediyesi olarak öğrencilere hazırladıkları hediye paketlerini veren polis ekipleri, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Bitlis
Tatvan'da karneler günü dolayısıyla gezi etkinliği düzenlendi.
Vangölü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Ahlat ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.
Okul Müdürü Şahin Ballikaya, yaptığı açıklamada, 250 öğrenciyle Ahlat'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirterek, birçok öğrencinin ilk defa kent dışına çıktığını ifade etti.
Güroymak ilçesinde de 14 bin 300 öğrenci karne aldı.
Fatih İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu, öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilerle sohbet edip tavsiyelerde bulunan Kaymakam Alibeyoğlu, karne alan öğrencilerin velileri ile fotoğraf çektirdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, kurum müdürleri ve veliler katıldı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:13 Kaynak: AA
Hamza Türkmen, Hürriyet, Çatak, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:15:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van, Hakkari ve Bitlis'te karne heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]