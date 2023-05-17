Van halkı inci kefalleri için seferber oldu! - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Van halkı inci kefalleri için seferber oldu!

17.05.2023 18:58

Van'ın Erciş ilçesinde mahalle halkı, kum yığınları sebebiyle Zilan Çayı'nda üreme göçü engellenen inci kefalleri için harekete geçti. Küreklerle bölgeye gelenler, kumları temizleyip, balıkların üreme göçünün yeniden başlamasını sağladı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, nesli koruma altına alınan inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Bu dönemde inci kefalleri, tuzlu ve sodalı gölden çıkıp, üremek için tatlı sulara göçüyor.

EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Yolculuk sırasında akıntının tersine yüzen inci kefalleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri de 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Doğal ve çevresel etkenler nedeniyle inci kefallerinin üreme göçü zaman zaman duruyor. Kasımbağı Mahallesi sakinleri, Zilan Çayı'nın Van Gölü ile birleşen noktasının kum yığınları ile kapanarak, göçü engellediğini fark edince harekete geçti. Seferber olup, küreklerle çaya gelenler, bölgedeki kumları temizleyip, üreme göçünü yeniden sağladı.

"TATLI SU GEÇİŞİNİ SAĞLADIK"

Mahallede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Kemal Yeğin (28), insani görev yaptıklarını söyledi. Yeğin, "Kasımbağı Mahallesi'nde yaşıyorum. Bölgeye geldiğimizde Zilan Çayı'nı Van Gölü'ne bağlayan bölgenin biriken kum nedeniyle kapandığını, inci kefallerinin de bu nedenle tatlı sulara göç edemediğini fark ettik. Köylüler olarak imece usulü toplanıp, hemen harekete geçtik. Küreklerle tepeliğe dönüşen kum yığınlarını temizleyip, tatlı su geçişini sağladık. Kapalı alana sıkışan balıkların tatlı sulara erişmesini sağladık. Bu çalışmayı yaptığımız için de mutlu olduk" dedi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Van Gölü, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Van halkı inci kefalleri için seferber oldu! - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Maç devam ederken Ümraniyespor'dan zehir zemberek açıklama: Yazıklar olsun
18:50 HÜDA PAR, itirazlar sonucu vekil sayısının düştüğü iddialarını yalanladı: Tam tersine oyumuz arttı
18:36 Fenerbahçeli efsane futbolcu Lugano'dan messi iddiası: Kupayı almasını istediler
18:31 Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı çıldırtan mesaj: Bu senenin sihri 23
18:06 Okan Buruk'tan UEFA Kupası zaferinin yıldönümünde taraftarı coşturan mesaj: Bu senenin sihri 23
17:39 Görenler şaştı kaldı! Başkentteki fırtınada koca koltuk havalandı
17:35 Erdoğan'dan müjde geldi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
17:34 Gökyüzüne bakanlar gözlerine inanamadı! Başkentteki fırtınada koca koltuk kağıt gibi uçtu
17:25 Müjdeyi canlı yayında Erdoğan verdi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
17:26 Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlarda bulunan "Ankara Kuşu" Twitter hesabının sahibi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 19:07:16. #1.13#
SON DAKİKA: Van halkı inci kefalleri için seferber oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement