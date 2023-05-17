Van halkı inci kefalleri için seferber oldu!

Son videosunda Sinan Oğan'ın "Olmazsa olmaz" şartıyla ilgili mesaj var

Dünyada sadece Van Gölü'nde olup, nesli koruma altına alınan inci kefali için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Bu dönemde inci kefalleri, tuzlu ve sodalı gölden çıkıp, üremek için tatlı sulara göçüyor.

EKİPLER 7 GÜN 24 SAAT NÖBET TUTUYOR

Yolculuk sırasında akıntının tersine yüzen inci kefalleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, polis ve zabıta ekipleri de 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Doğal ve çevresel etkenler nedeniyle inci kefallerinin üreme göçü zaman zaman duruyor. Kasımbağı Mahallesi sakinleri, Zilan Çayı'nın Van Gölü ile birleşen noktasının kum yığınları ile kapanarak, göçü engellediğini fark edince harekete geçti. Seferber olup, küreklerle çaya gelenler, bölgedeki kumları temizleyip, üreme göçünü yeniden sağladı.

"TATLI SU GEÇİŞİNİ SAĞLADIK"

Mahallede çiftçilik yapan 2 çocuk babası Kemal Yeğin (28), insani görev yaptıklarını söyledi. Yeğin, "Kasımbağı Mahallesi'nde yaşıyorum. Bölgeye geldiğimizde Zilan Çayı'nı Van Gölü'ne bağlayan bölgenin biriken kum nedeniyle kapandığını, inci kefallerinin de bu nedenle tatlı sulara göç edemediğini fark ettik. Köylüler olarak imece usulü toplanıp, hemen harekete geçtik. Küreklerle tepeliğe dönüşen kum yığınlarını temizleyip, tatlı su geçişini sağladık. Kapalı alana sıkışan balıkların tatlı sulara erişmesini sağladık. Bu çalışmayı yaptığımız için de mutlu olduk" dedi.

İşte bölgeden gelen fotoğraflar;