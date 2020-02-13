Van hamile kadının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti - Son Dakika
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Van hamile kadının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

6 saat önce

Hamile kadının imdadına karla mücadele ekipleri yetiştiVAN'ın Çaldıran ilçesinde, yolu karla kaplı mahallede doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (38) Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hamile kadının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, yolu karla kaplı mahallede doğum sancısı başlayan Fatma Hasar (38) Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. Van ve çevresinde dün başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Çaldıran ilçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Akbaşak Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki hamile Fatma Hasar'ın doğum sancıları tutunca yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ve UMKE ekipleri, yola çıktı. Ancak yer yer boyu 1 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yol geçilemedi. İş makineleri de yolu açamayınca devreye kar savurma aracı girdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışmayla mahalleye ulaşan ekipler, Fatma Hasar'ı, Erciş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi'nde de yüksek ateş ve kusma şikayeti olan 2 yaşındaki Semih Cansever, kapalı olan yol karla mücadele ekipleri tarafından 3 saat süren çalışmayla açıldıktan sonra Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Öte yandan Özalp ilçesine bağlı Kırçalı ve Savatlı mahalleleri ile Başkale ilçesinde hasta almaya giderken karda mahsur kalan sağlık ekipleri de Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van hamile kadının imdadına karla mücadele ekipleri yetişti

Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:40 Kaynak: DHA
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