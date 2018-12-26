Van Hasta Kadın ve Yolda Mahsur Kalan Vatandaşları Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı

Van'ın Çatak ilçesine bağlı bir mezrada aniden rahatsızlanan bir kadın ve Erciş ilçesinde kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan vatandaşları Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kurtardı.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı bir mezrada aniden rahatsızlanan bir kadın ve Erciş ilçesinde kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kalan vatandaşları Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kurtardı.



Çatak ilçesine bağlı Sırmalı Mahallesi Dursunlar Mezrası'nda Nafize Gülaçar aniden rahatsızlandı. Mezra yolu kardan dolayı kapalı olduğu için Gülaçar'ın yakınları Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ve 112 sağlık ekiplerine haber vererek yardım talebinde bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir çalışma ile mezra yolunu açarak, sağlık ekiplerinin mezraya ulaşmasını sağladı. Mezraya ulaşan ekipler, rahatsızlanan Gülaçar'a burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çatak Devlet Hastanesine ulaştırdı.



Öte yandan Van'ın Erciş ilçesine bağlı Karlıyayla Mahalle yolunda kar ve tipiden dolayı araçlarında mahsur kalan bir grup vatandaşda karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

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