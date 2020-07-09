Van, Hatay ve Hakkari sınırında kaçak sigara ile uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hatay ve Hakkari hudut hatlarında 29 bin paket kaçak sigara ile 51,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için "hudut kartalları"nın keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bazı hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 29 bin paket sigara, 98 pakette 51,5 kilogram uyuşturucu, 1806 gram kubar esrar ve 792 uyuşturucu hapın ele geçirildiği kaydedildi.