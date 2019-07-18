VAN HAVALİMANINDA AFYON SAKIZI İLE YAKALANDILAR
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VAN'dan Ankaraya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı'na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:35 Kaynak: DHA
VAN'dan Ankaraya gitmek üzere Ferit Melet Havalimanı'na gelen İranlı 2 kişinin kolilerinin tabanı ve çevresindeki zulalarda 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Van
Emniyet Müdrülüğü ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere Ferit Melen
Havalimanı'na gelen İran uyruklu A.F. ve A.A'nın giriş kontrol noktasından geçtiği sırada X-Ray cihazına bıraktıkları kolilerden şüphelenerek arama yaptı. İçerisinde hediyelik eşya bulunan kolilerde detaylı arama yapan ekipler, kolilerin tabanına ve çevresine zulalanmış 9 kilo 189 gram afyon sakızı ele geçirdi. İran uyruklu A.F. ve A.A. yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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