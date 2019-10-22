Van hdp' li erciş belediyesi' ne kaymakam mehmetbeyoğlu görevlendirildi
31 dakika önce
HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildiVan'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:24 Kaynak: DHA
HDP' li Erciş Belediyesi' ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılıp gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Amerikan televizyonu, askerlerinin taşlandığı görüntüyü "Maskaralık" olarak servis etti Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi Gözaltına alınan dört HDP'li başkanın yerine kayyum atandı