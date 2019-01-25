Van Hdp'li Temelli Leyla Güven Tahliye Edildi Ancak Hukuksuzluk Sürüyor

Hdp'li Temelli Leyla Güven tahliye edildi ancak hukuksuzluk sürüyorHDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yargılandığı davada tahliye kararı verilmesiyle ilgili Tutukluydu, tahliye edildi; ancak hukuksuzluk sürüyor.

Hdp'li Temelli Leyla Güven tahliye edildi ancak hukuksuzluk sürüyor



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, yargılandığı davada tahliye kararı verilmesiyle ilgili Tutukluydu, tahliye edildi; ancak hukuksuzluk sürüyor. Neden yargılanıyor arkadaşlarımız Suçları olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin yerel seçim için Van ve ilçelerindeki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıya katıldı. Burada konuşan Temelli, tutuklu yargılanan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in cezaevinden tahliye edilmesini değerlendirdi. Temelli, Bu sabah sevgili Leyla Güven, DTK eş başkanımız, Hakkari milletvekilimiz tahliye edildi. 24 Haziran'da milletvekili seçilmesine rağmen 24 Haziran'dan bugüne kadar hukuksuz bir şekilde, yasa tanımaz bir şekilde cezaevinde alıkonulmaktaydı. Bugün bu hukuksuzluğa nispeten son verildi. Tahliye edildi; ama yargılaması devam ediyor. Bugün dokunulmazlıklar hala yok sayılıyor. Bir milletvekilinin yargılaması devam ediyor. Tutukluydu, tahliye edildi; ancak hukuksuzluk sürüyor. Tıpkı Leyla Güven'de olduğu gibi birçok milletvekili arkadaşımız yargılanmaya devam ediyor. Yani hukuksuzluk her yerde. Neden yargılanıyor arkadaşlarımız Neden cezaevlerinde binlerce HDP'li var Bir suçları olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için. İşte biz o sevdaya sahip çıkıyoruz diye konuştu.



HDP Eş Genel Başkanı Temelli, konuşmasının ardından Van ve bağlı ilçelerin belediye başkan adaylarını tanıttı.

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