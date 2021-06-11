Üye Girişi
Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor - Son Dakika

Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor

11.06.2021 11:26
Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor, System.String[]

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı...

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'nin bulunduğu Van heyetinin Ankara'daki ziyaret ve temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı kabinesinden birçok bakan ile görüşen Van heyeti, en son Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'la bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı ile yapılan toplantıda Van'ın turizm potansiyeli, kültürel zenginliğinin geliştirilmesi ve korunması konuları değerlendirildi. Dünya üzerindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve halen yaşam alanı olarak kullanılan Van'da turizm sektöründeki altyapı sıkıntılarının istişare edildiği görüşmede, AK Parti hükümetleri döneminde ivme kazanan yatırımların yetersiz kaldığı ifade edildi. Coğrafyanın bütün zenginlik ve çeşitliliğine rağmen Van'ın turizmde olması gereken seviyenin altında kalması, kamu eliyle bazı düzenleme ve müdahalelerin yapılmasını zorunlu kıldığı dile getirildi. Bu konuda Van Gölü Havzası'nın tamamının Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesi gerektiği ele alındı.

Van gündemli yapılan toplantıda, Van Kültür Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi projesinin yatırım programına alınması, Hoşab Kalesi ve çevre düzenleme projesinin desteklenmesi ile eski Van kentinin doğusunda bulunan Selçuklu dönemine ait Kızıl Cami ve Ulu Camii'nin restore edilmesi talep edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı da ziyaret eden Van heyeti, Bakan Yanık'a yeni görevinde başarılar diledi. Van ile ilgili proje ve yatırımların da görüşüldü ziyarette milletvekilleri, Van'ın sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi vererek Bakan Yanık'ı Van'a davet etti. Van'ın çevre illerden ve kırsaldan yoğun göç alan bir şehir olduğu bilgisi paylaşılarak özellikle aile destek merkezleri yatırımı konusunda pozitif ayrımcılık talep edildi. Ayrıca yatırım programında bulunan Erciş Sosyal Hizmetler Merkez Müdürlüğüne ait binanın da 2021 yılında ihale edilmesi istenildi. - VAN

Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor
Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor

Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor - Son Dakika


Son Dakika

Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu 11:30 Hadise'nin başı dertte! Saplantılı hayranı yüzünden karakolluk oldu Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi 10:58 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı 10:41 Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı
Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek

Son Dakika Haberleri
11:34 Çocuklarını göremediği için intihar etti! O anlar anbean kamerada
11:24 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı
11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek
11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı Hamile kadın sokak ortasında tekmelendi, kocasından şikayetçi olmadı         
11:32
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek         
11:04
Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi         
10:54
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada Çocuklarını göremediği için intihara kalkışan adamın atlama anı anbean kamerada         
10:27
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:37:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van heyeti bakanlıklar arası mekik dokuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement