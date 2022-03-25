Van Valisi Bilmez ve milletvekilleri, Bakan Kurum'u ziyaret etti - Son Dakika
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Van Valisi Bilmez ve milletvekilleri, Bakan Kurum'u ziyaret etti

25.03.2022 18:44
Van Valisi Bilmez ve milletvekilleri, Bakan Kurum'u ziyaret etti

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti milletvekilleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti milletvekilleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Bakan Kurum ile yapılan toplantıda, imar yönetmeliğinin görüşüldüğü ve Van Gölü havzası koruma statüsü çalışmalarının devam etmesi için destek sözü alındığı belirtildi.

Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki millet bahçelerindeki çalışmalarına destek verileceğinin aktarıldığı açıklamada, "Van Gölü'nün dip çamur temizliği için 5 milyon lira ek ödenek verildi. Edremit Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanına onay çıktı. İlçe belediyelerine çöp konteyneri, hibe ve kredi destekleri verilecek." denildi.

Açıklamada, Vali Mehmet Emin Bilmez'in görüşlerine de yer verildi.

Vali Bilmez, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette Van'ın taleplerini ilettiklerini kaydederek, "Sayın Bakanımız, taleplerimize her zaman olduğu gibi bu ziyaretimizde de destek verdi. Ayrıca Van'ın en önemli sorunu olan çevre yolunda gelinen son aşama için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyarette AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, kaymakamlar, Van'ın ilçe belediye başkanları ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Van İl Müdürü de hazır bulundu.

Van Valisi Bilmez ve milletvekilleri, Bakan Kurum'u ziyaret etti

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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