Son Dakika Haberleri: Van'ı Sporun Merkezi Haline Getireceğiz"

Van'ı Sporun Merkezi Haline Getireceğiz"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz.

Van'ı Sporun Merkezi Haline Getireceğiz
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz. Burada Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlar yetiştireceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Van programı kapsamında İpekyolu Belediyesinin açtığı "Engelsiz Kafe"de protokol üyeleri ve çalışanlarla kahvaltı yaptı.

Ardından Kazım Karabekir Caddesi ile Büyük Rus Pazarı'ndaki esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, İpekyolu Belediyesinin, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenilenen Büyük Rus Pazarı Sokağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Van'dan mutlu ayrılacaklarını, kentte gördükleri değişim ve dönüşümün kendilerinde ayrı bir heyecan yarattığını söyledi.

"Hizmetkar belediyecilik anlayışına sahibiz"

Açılışı gerçekleştirilen sokağın eski durumunu herkesin bildiğini anlatan Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sokağın bu şekilde düzenlenmesi, modernize edilmesi, ekonomiye, turizme kazandırılması çok önemli. Buraları bu şekilde yönetmesi gerekirken, sizlerden aldığı yetkiyi başka şekilde kullananlar ile hizmetkar belediyecilik anlayışı arasındaki farkı bu çarşı ortaya koyuyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız önderliğinde hizmetkar belediyecilik anlayışına, tevazuyla hizmet etme anlayışına sahibiz. Bunu iki yıldır kayyum başkanlarımızla tecrübe ediyorsunuz. Başkan adaylarımızla dünden bu yana görüşüyoruz. Çok güzel projelerin en kısa sürede Van halkıyla buluşmasını temenni ediyorum. Bunun için 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla bu miladı başlatmanız gerekiyor. Van'ın sesini Ankara'dan 31 Mart'ta hep birlikte işiteceğiz."

Kasapoğlu, Van'da vatandaşların en önemli talebinin stat olduğunu belirterek, tesisleriyle, kütüphanesiyle Türkiye'de örnek olacak modern bir stadı kente kazandıracaklarını ifade etti.

Butik anlamda açacakları gençlik merkezi, semt sahaları ve havuzlarla tüm kesimleri sporla buluşturacaklarını da anlatan Kasapoğlu, "Van'ı sporun merkezi haline getireceğiz. Burada Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden şampiyonlar yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış programının ardından Van Devlet Tiyatrosu'nda, Gençlerle Demokrasi Buluşması etkinliğine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Türkiye, Mehmet Kasapoğlu, Van, Güncel
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