VAN İç çamaşırında 108 gram metamfetamin ile yakalandı - Son Dakika

Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul 'a gitmek isteyen A.Ş.'nin kontrol noktasından geçtiği esnada şüpheli hareketleri üzerine detaylı arama yaptı. A.Ş.'nin yapılan üst aramasında, iç çamaşırı kasık bölgesine zulalanmış 108 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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