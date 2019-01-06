Son Dakika Haberleri: Van İç Çamaşırında Esrar Ele Geçirildi

Van İç Çamaşırında Esrar Ele Geçirildi

53 dakika önce

Van'dan İstanbul'a gitmek için yolcu olarak Ferit Melen Havalimanına gelen Cüneyt Polat'ın yapılan üst aramasında pantolon altına giydiği kapri ve iç çamaşırı içerisine dökülmüş vaziyette 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'dan İstanbul'a gitmek için yolcu olarak Ferit Melen Havalimanına gelen Cüneyt Polat'ın yapılan üst aramasında pantolon altına giydiği kapri ve iç çamaşırı içerisine dökülmüş vaziyette 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Havalimanına gelen Cüneyt Polat'ın giriş kontrol noktasından bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada şüphelendi. Şüphe üzerine Polat'ın yapılan üst aramasında pantolon altına giydiği kapri ve iç çamaşırı içerisine dökülmüş vaziyette 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Polat sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Ferit Melen, İstanbul, Van, Güncel
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