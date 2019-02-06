Van İçin Çay Vakti" Etkinliği

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde 75 yıllık kahvede "Van İçin Çay Vakti" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde 75 yıllık kahvede "Van İçin Çay Vakti" sloganıyla etkinlik düzenlendi.



Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde eski devlet hastanesi arazisinin yeşil alana dönüştürülmesi amacıyla bir araya gelen ve aralarında aktivist, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu grup, çay eşliğinde kentin sorunlarını masaya yatırdı. Van ilinin sorunlarının konuşulduğu etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, yaptıkları etkinliğe kent halkının yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti. Etkinliklerinin ilk haftasında bir başarı elde ettiklerini ifade eden Özel, "AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, gelen talepler üzerine mevcut arazi için TOKİ'ye başvurdu. Bu başvurusu sonucu TOKİ, eski devlet hastanesi arazisini satış listesinde çıkardı. Bu bizler için çok güzel bir gelişme oldu" dedi.



Arazinin yeşil alan olması noktasında sosyal medyada başlatılan "#VanaSahipÇık" tagıyla 3 bin paylaşımın yapıldığını anımsatan Özel, "Teknolojinin aktif olarak kullanıldığında sesimizi sosyal medyadan da gerekli yerlere ulaştırabiliriz" diye konuştu.



Çay etkinliğini düzenledikleri kahvehanenin yaklaşık 75 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatan Özel, halk olarak taleplerini bu kahvehanede dile getirdiklerini söyledi. Özel, "Bize 'Van'ın sorunlarını kahve köşelerinde mi çözeceksiniz?' şeklinde eleştiriler geldi. Evet, biz halk olarak kahve köşelerinde Van'ın sorunlarını işleyeceğiz. Bu sonucu ise kahve köşelerinden getireceğiz. İlgili alan 15 bin metrekarenin üzerinde bir yer. Beşyol Meydanı gibi önemli bir yerde ve her tarafında binalar var. Burada sadece boş bir arazi var. Buraya da bina yapılırsa nefes alınabilecek bir yer kalmayacaktır. O arazi hem bizler hem de diğer canılar için önemli bir yerdir" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmanın ardından Van Girişimci İş Adamları Derneği (VANGİAD) tarafından aktivistlere bir plaket takdim edildi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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