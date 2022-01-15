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Van için kar ve çığ uyarısı - Son Dakika

Van için kar ve çığ uyarısı

15.01.2022 22:17
Van için kar ve çığ uyarısı

Van için kar ve çığ uyarısında bulunuldu.

Van için kar ve çığ uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların çığ, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karla karışık yağmur, yoğun kar yağışları ve kuvvetli fırtınadan dolayı ani sıcaklık değişimleri, olası çığ, buzlanma ve don ihtimaline karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip edilmeli. Bu süre zarfında özel araç sahipleri ve vatandaşların mümkünse sokağa çıkmaması, çıkacak olanların toplu taşıma araçlarını kullanması gerekmekte. Ayrıca vatandaşlarımızın çığ riski olan bölgelerden uzak durmaları da önem arz etmekte."

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Tragger, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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