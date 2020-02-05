Van içişleri bakanı soylu, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede... - Son Dakika

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Van içişleri bakanı soylu, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede...
6 saat önce
VAN İçişleri Bakanı Soylu, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:40 Kaynak: DHA
VAN İçişleri Bakanı Soylu, çığ felaketinde yaralananları ziyaretinin ardından hastanede açıklamalarda bulundu
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