Van içişleri bakanı soylu, van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

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Van içişleri bakanı soylu, van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti
7 saat önce
VAN İçişleri Bakanı Soylu, Van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:24 Kaynak: DHA
VAN İçişleri Bakanı Soylu, Van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti
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