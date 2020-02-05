Van içişleri bakanı soylu, van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van içişleri bakanı soylu, van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti - Son Dakika

Van içişleri bakanı soylu, van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti

7 saat önce

VAN İçişleri Bakanı Soylu, Van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti.

VAN İçişleri Bakanı Soylu, Van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti

Van içişleri bakanı soylu, van'da çığ altından sağ olarak çıkarılan yaralıları ziyaret etti

Süleyman Soylu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:24 Kaynak: DHA
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