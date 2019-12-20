Van içli köftesini Tavşanlı'ya tanıttı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinden, gittiği Van İlinin içli köftesinin yapımını öğrenen ev hanımı Ayşegül Toy Arıcan, dostlarına ve yakınlarına içli köfte yetiştiremez oldu.



Ev hanımı Ayşegül Toy Arıcan'ın, damadının görevi dolayısıyla gittiği Van'da yapımını öğrendiği içli köfte şimdi Tavşanlı sofralarında yerini alıyor.



Kendi davetinde ikram ettiği içli köfteleri sevilince, Ayşegül Toy Arıcan, dostlarına ve yakınlarına içli köfte yetiştiremez oldu.



Ayşegül Toy Arıcan, arkadaş gününde, Van'da öğrendiği içli köfteyi ikram ettikten sonra, arkadaşlarının da kendi günleri için istemeye başladığını belirterek, "Bir kızım üniversitede okuyor. Diğer kızım evlendi. Eşinin görevi nedeniyle Van'a gittiler. Onları ziyarete gittiğimde, bir davette içli köfte ikram edildi. Daha sonra onlardan tarifini ve inceliklerini öğrendim. Van'dan dönünce arkadaş günümde onlar için içli köfte yaptım. Çok beğendiler. O gün arkadaşımdan biri kendi daveti için de yapmamı istedi. Derken, diğer arkadaşlarımdan davetleri için istekler gelmeye devam etti.Ben yemek yapmayı da çok sevdiğim için, bu istekleri zevkle yerine getiriyorum. Ayrıca Tavşanlı sofralarına bu lezzetin de ilave olmasından mutluluk duyuyorum. Bu da beni, küçücük bir içli köfte lokantası açmayı bile düşündürmeye başladı. Bunun biraz da, düğün yemekleri pişiren anne annemden, yemekleri çok beğenilen bir usta aşçı olan dayım Osman Borslan'dan gelen bir özellik olduğunu da düşünüyorum" dedi.



Ayşegül Toy Arıcan, bir işyeri olmasını ve orada değişik lezzetlerle Tavşanlı'yı buluşturmayı hayal ediyor. - KÜTAHYA