Son Dakika Haberleri: Van İHH'dan 300 çocuğa bayramlık kıyafet
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Van İHH'dan 300 çocuğa bayramlık kıyafet

44 dakika önce

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi 300 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Van İHH'dan 300 çocuğa bayramlık kıyafet, System.String[]
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi, ramazan çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi 300 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki yetim çocuklar ile aileleri ve maddi durumu iyi olmayan 300 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı.
Mağazaya götürülen ve kendi giysilerini kendileri seçen çocuklar büyük sevinç yaşadı.
İHH Van yetkilisi İbrahim Çinkılıç, amaçlarının çocukların bayrama mutlu girmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
İHH olarak dünya genelinde binlerce çocuğa bayram yaptırmayı hedeflediklerini aktaran Çinkılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Bu çalışmayla çocuklarımızın bayramı mutlu bir şekilde karşılamalarını sağlamak istiyoruz. Yetimleri sevindirmek paha biçilmez. Onlara yalnız olmadıklarını, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Ramazan ve bayram vesilesiyle aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklarımızın kıyafet ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Bu çalışmamızda bizi destekleyen, Bursa'dan Van'a ulaşarak gönül köprüsü oluşturan İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi yönetimi ve bağışçılarına çok teşekkür ederiz. Hayırseverlerimiz her yıl olduğu gibi bu ramazanda da çocuklarımıza, yetimlerimize hem maddi olarak destekleyebilir hem de bayramlık kıyafet hediye edebilirler."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:08 Kaynak: AA
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