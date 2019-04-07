Son Dakika Haberleri: Van İki Minibüste 67 Kaçak Göçmen Yakalandı

Van İki Minibüste 67 Kaçak Göçmen Yakalandı

32 dakika önce

İki minibüste 67 kaçak göçmen yakalandıVAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol devriye görevi sırasında 2 minibüste Afganistan uyruklu 67 kaçak yakalandı.

İki minibüste 67 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Muradiye İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol devriye görevi sırasında 2 minibüste Afganistan uyruklu 67 kaçak yakalandı.

Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ile Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi yakınlarında yol kontrol noktasına gelmeden kaçak göçmenleri indirerek kaçmaya çalışan 04 D 5633 plakalı minibüsü takibe aldı. Yapılan takip sonucu minibüs durdurulurken, yol kenarında indirilen Afganistan uyruklu 39 kişi de yakalandı. Yine kaçak göçmen taşıyan 65 AAH 276 plakalı minib ise aynı bölge yakınlarında yapılan takip sonucu durduruldu. Bu minibüste ise 28 Afkanistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Gözaltına alınan minibüs sürücülerine idari para cezası kesilirken, yakalanan ve yiyecek verilen Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen ise işlemlerini ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:55 Kaynak: DHA

Erciş, Jandarma, Muradiye, Afganistan, Güncel
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