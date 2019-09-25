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Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karabağ veda etti

44 dakika önce

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ veda mesajı yayımladı.

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Karabağ veda etti, System.String[]

Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ veda mesajı yayımladı.

Karabağ, mesajında, 2017 mart ayından itibaren sevgi ve heyecanla yürüttüğü Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Van İl Emniyet Müdürlüğüne atandığı için kentten ayrıldığını belirtti.

Bugüne kadar yapılan hizmetlerde öncelik olarak Aksaraylıların huzur, güven ve asayişini sağlamayı, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Karabağ, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Burada görevde bulunduğum süre içerisinde gururla anacağım hizmetlerin gerçekleşmesinde ve meslek hayatım boyunca her zaman engin tecrübelerinden istifade ettiğim tüm devlet büyüklerine, desteklerini esirgemeyen belediye başkanlarına, hizmet edenleri teşvik ve takdir eden evliya şehri Aksaray'ın kadirşinas halkına, dostlarıma ve vefakar çok değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."

Ali Karabağ, Karabağ, Aksaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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