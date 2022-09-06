12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı - Son Dakika
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12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı

06.09.2022 16:40
12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonda, 12 yıldır aranan firari şahıs yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yürütülen operasyonda, 12 yıldır aranan firari şahıs yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Petrol ve Petrol Ürünleri Kaçakçılığı suçlarından 12 yıldır aranan firari, jandarmanın dedektiflerine takıldı. Bu süre zarfında Irak'ta olduğu, belirli aralıklarla ve sahte kimlik kullanarak yasal olmayan yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edilen Ö.B. isimli şahsın yapılan istihbarı çalışmalar ve saha araştırması ile Edremit ilçesine geleceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlarca tutuklandı. Toplum düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Jandarma, JASAT, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 yıldır aranan firari şahıs jandarmanın dedektiflerince yakalandı - Son Dakika
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