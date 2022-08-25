Van'da 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

VAN İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 153 kilo metamfetamin, 154 kilo toz esrar olarak isimlendirilen toplamda 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi Sualtı mahallesi kırsalında yapılan operasyonda; 153 kilo metamfetamin ve 154 kilo toz esrar olarak isimlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 153 kilogram metamfetaminin Van'da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olarak kaydedildiği aktarıldı. Düzenlenen operasyonda toplamda 307 kilo uyuşturcu madde ele geçirildi.