Jandarmadan bir ayda 287 terör operasyonu - Son Dakika
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Jandarmadan bir ayda 287 terör operasyonu

05.08.2022 10:48
Jandarmadan bir ayda 287 terör operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir ayda 287 operasyon yapılırken, 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir ayda 287 operasyon yapılırken, 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, 'Terörle Mücadele Harekatı' çerçevesinde 287 operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu operasyonlardan; 2 adet tabanca, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatına ait roket, 1 adet Rus yapımı 9M131 güdümlü tank savar fırlatma zarfı, 1 adet havan mühimmatı, 4 adet el bombası, 1 adet patlamamış 203 mm çapında top mühimmatı, 305 adet çeşitli ebatlarda fişek, çok sayıda EYP yapımında kullanılan batarya bloğu ve düzeneği, 3 adet yapımı tamamlanmamış basma düzenekli EYP, 2 adet telsiz, scop gece görüş ve termal kamera dürbünü, 2 adet sinyal tespit cihazı, tablet, android cep telefonu, ses kayıt cihazı ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. 6 Temmuz 2022 tarihinde Gürpınar ilçesinde icra edilen operasyonda 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 26 Temmuz 2022 tarihinde Özalp ilçesinde icra edilen operasyonda 2 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 'PKK/KCK/YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 10 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup; 3 şahıs tutuklanmış, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalmış, 4 şahıs işlemlerinin ardından serbest kalmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

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Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip Jandarmadan yasa dışı örgülere sıkı takip Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon Van'da PKK/KCK'ya 1 ayda 287 operasyon
Kaynak: İHA

Jandarma, PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan bir ayda 287 terör operasyonu - Son Dakika

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