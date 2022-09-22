Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilere jandarmanın görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi verildi, zırhlı araçlar ile olay yeri inceleme cihazları tanıtıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da işitme engelli öğrencilerden jandarmaya ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.