Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil... - Son Dakika

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Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil...
7 saat önce
Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. - VAN
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