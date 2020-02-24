Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil... - Son Dakika

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil...

7 saat önce

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil..., System.String[]

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, depremden etkilenen köylerde okulların 15 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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