Van İl Müftülüğünden annelere anlamlı ziyaret - Son Dakika

Van İl Müftülüğü görevlileri, dışarı çıkamayan yaşlı, hasta, engelli ve yardıma muhtaç anneleri Anneler Günü'nde de yalnız bırakmadı.



İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan başkanlığında Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Gençlik ve Engelliler Koordinatörlüğü görevlisi kadın hocalar, maddi ve manevi desteğe muhtaç anneleri Anneler Günü'nde sosyal mesafeyi koruyarak evlerinde ziyaret etti. Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, "Yüce Yaratıcımız önce genel anlamda insana çok şerefli bir makam vermiştir, fakat özelde anne olmanın yerini bir derece ayırmıştır. Birçok isminin tecelligahı annede vücut bulur. Bu, anneye Rabbimiz tarafından verilen değerin bir göstergesidir. Anne olmanın mesuliyeti ağırdır. Tüm toplumun yetiştiricisi olan annelerimize bu zor günlerde evlerinden çıkamadıkları için bir nebze olsun maddi manevi destek olmaktır gayemiz. Morallerini yükseltmek hem de bir nebze dertlerine derman olma babında ziyaret ediyoruz. Görevimiz annelerimizin dertleri ile dertlenmektir. Malumunuz bu bulaşıcı hastalıktan dolayı annelerimiz evlerinden bize ulaşamıyorlar. Bu fedakar annelerimiz için bizler de bugünü özel kılmak istedik. Es-Selam isminin taşıyıcısı olan annelerimiz hürmetine inşallah bu zor günlerden selamete çıkarız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek daha güzel Anneler Günü'nü kutlarız" dedi. - VAN